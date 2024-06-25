La capitale africana in cui è sepolto Hailè Selassiè

Home / Soluzioni Cruciverba / La capitale africana in cui è sepolto Hailè Selassiè

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La capitale africana in cui è sepolto Hailè Selassiè' è 'Addis Abeba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADDIS ABEBA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La capitale africana in cui è sepolto Hailè Selassiè" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale africana in cui è sepolto Hailè Selassiè". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Addis Abeba? La città che ospita la tomba di Hailè Selassiè è il centro nevralgico dell'Etiopia. Questa metropoli rappresenta il cuore politico e culturale del paese africano. È conosciuta per la sua storia e la sua importanza nel continente. La sua posizione strategica e il suo ruolo storico la rendono un simbolo nazionale. Addis Abeba è il punto di riferimento principale per l'intera regione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La capitale africana in cui è sepolto Hailè Selassiè nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Addis Abeba

Quando la definizione "La capitale africana in cui è sepolto Hailè Selassiè" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale africana in cui è sepolto Hailè Selassiè" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Addis Abeba:

A Ancona D Domodossola D Domodossola I Imola S Savona A Ancona B Bologna E Empoli B Bologna A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale africana in cui è sepolto Hailè Selassiè" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La capitale etiopicaLa città con più EtiopiL isola leggendaria in cui sarebbe sepolto Re ArtùIl comune friulano in cui è sepolto PasoliniIl fiume calabrese in cui fu sepolto AlaricoLa capitale africana di al-SisiStato sudamericano la cui capitale è Georgetown