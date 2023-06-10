Il comune friulano in cui è sepolto Pasolini

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il comune friulano in cui è sepolto Pasolini' è 'Casarsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASARSA

Perché la soluzione è Casarsa? Casarsa è un comune situato nel Friuli Venezia Giulia, noto per essere il luogo di nascita e sepoltura di Pier Paolo Pasolini, importante intellettuale e poeta italiano. La sua storia e cultura sono profondamente legate a questa cittadina, che ha accolto e conservato il suo patrimonio artistico e letterario. La presenza di Pasolini nel territorio ha contribuito a renderlo un punto di riferimento per gli appassionati di letteratura e cultura italiana. La memoria dello scrittore rimane viva nel cuore di Casarsa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il comune friulano in cui è sepolto Pasolini". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il comune friulano in cui è sepolto Pasolini nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Casarsa

La soluzione associata alla definizione "Il comune friulano in cui è sepolto Pasolini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il comune friulano in cui è sepolto Pasolini" conferma che la soluzione 'Casarsa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Casarsa

C Como A Ancona S Savona A Ancona R Roma S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il comune friulano in cui è sepolto Pasolini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Casarsa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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