La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La capitale etiopica' è 'Addis Abeba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADDIS ABEBA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Addis Abeba? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Addis Abeba.

Perché la soluzione è Addis Abeba? Addis Abeba è la capitale dell'Etiopia, situata nel cuore dell'Africa orientale. Il suo nome significa Nuovo fiore in amarico, la lingua locale, simbolo di rinascita e speranza per il paese. È un importante centro politico, culturale e diplomatico, sede di molte organizzazioni internazionali. Conosciuta anche come La porta dell'Africa, rappresenta un crocevia tra tradizione e modernità.

