L antica città etrusca vicina all odierna Sarzana

SOLUZIONE: LUNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L antica città etrusca vicina all odierna Sarzana" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L antica città etrusca vicina all odierna Sarzana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Luni? LUNI è un sito archeologico situato vicino all’attuale Sarzana, che rappresenta un importante insediamento dell’antica civiltà etrusca. Questa città, fondata in epoca preromana, si sviluppò come centro commerciale e politico, lasciando numerosi reperti e testimonianze della cultura etrusca. La sua posizione strategica lungo le vie di comunicazione favorì il commercio e l’interazione con altre civiltà del Mediterraneo. Oggi, LUNI è un sito di grande interesse storico e archeologico, visitato da numerosi studiosi e turisti.

L antica città etrusca vicina all odierna Sarzana nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Luni

Se la definizione "L antica città etrusca vicina all odierna Sarzana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L antica città etrusca vicina all odierna Sarzana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Luni:

L Livorno U Udine N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L antica città etrusca vicina all odierna Sarzana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

