Antica città della Fenicia vicina a Cartagine nei cruciverba: la soluzione è Utica

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Antica città della Fenicia vicina a Cartagine' è 'Utica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UTICA

Curiosità e Significato di "Utica"

Utica era un'importante città dell'antica Fenicia, situata vicino a Cartagine nell'attuale Tunisia. Fondata probabilmente intorno al IX secolo a.C., divenne un centro commerciale e culturale significativo, noto per la sua rivalità con Cartagine e per essere stata una delle prime colonie fenicie in Nord Africa.

Come si scrive la soluzione: Utica

U Udine

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

