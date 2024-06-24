Steso a pancia in su nei cruciverba: la soluzione è Supino

Sara Verdi | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Steso a pancia in su' è 'Supino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUPINO

Curiosità e Significato di Supino

La parola Supino è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Supino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si sente a pancia vuotaPancia tondeggiantePancia prominenteNuota a pancia all ariaHa la pancia di coccio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Steso a pancia in su - Supino

Come si scrive la soluzione Supino

Hai trovato la definizione "Steso a pancia in su" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 6 lettere della soluzione Supino:
S Savona
U Udine
P Padova
I Imola
N Napoli
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S Q A U I

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.