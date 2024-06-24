Un gustoso gelato servito in grandi calici nei cruciverba: la soluzione è Mangiaebevi

Sara Verdi | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un gustoso gelato servito in grandi calici' è 'Mangiaebevi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANGIAEBEVI

Curiosità e Significato di Mangiaebevi

La parola Mangiaebevi è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mangiaebevi.

Come si scrive la soluzione Mangiaebevi

La definizione "Un gustoso gelato servito in grandi calici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 11 lettere della soluzione Mangiaebevi:
M Milano
A Ancona
N Napoli
G Genova
I Imola
A Ancona
E Empoli
B Bologna
E Empoli
V Venezia
I Imola

