Giudicò i criminali nazisti

Home / Soluzioni Cruciverba / Giudicò i criminali nazisti

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Giudicò i criminali nazisti' è 'Processo Di Norimberga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROCESSO DI NORIMBERGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Giudicò i criminali nazisti" corrisponde a una soluzione formata da 20 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giudicò i criminali nazisti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Processo Di Norimberga? Il processo di Norimberga fu un'importante udienza internazionale che portò alla giustizia i responsabili dei crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale. Fu un momento cruciale nel riconoscimento delle responsabilità e nella condanna dei fautori delle atrocità naziste. Questo evento segnò un passo fondamentale nel diritto penale internazionale, stabilendo principi di responsabilità e giustizia per crimini contro l'umanità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Giudicò i criminali nazisti nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Processo Di Norimberga

La definizione "Giudicò i criminali nazisti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giudicò i criminali nazisti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 20 lettere della soluzione Processo Di Norimberga:

P Padova R Roma O Otranto C Como E Empoli S Savona S Savona O Otranto D Domodossola I Imola N Napoli O Otranto R Roma I Imola M Milano B Bologna E Empoli R Roma G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giudicò i criminali nazisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vi furono processati i criminali nazistiNel 1945 vi si tenne il processo ai criminali nazistiVi si svolse il processo ai criminali nazistiSpazzata via come una banda di criminaliCosì fu denominata l invasione dell URSS da parte dei nazisti