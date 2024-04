La Soluzione ♚ Così fu denominata l invasione dell URSS da parte dei nazisti

La definizione e la soluzione di 20 lettere: Così fu denominata l invasione dell URSS da parte dei nazisti. OPERAZIONE BARBAROSSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Cosi fu denominata l invasione dell urss da parte dei nazisti: R'spublk]), acronimo urss e in forma abbreviata unione sovietica (in russo ´ ´, sovétskij sojúz, [s'vetskj s'jus]), fu uno stato federale... Operazione Barbarossa (in tedesco: Unternehmen Barbarossa, in russo ) era il nome in codice dell'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista e di alcune altre potenze dell'Asse, iniziata domenica 22 giugno 1941, durante la seconda guerra mondiale. L'operazione mise in atto l'obiettivo ideologico della Germania nazista di conquistare l'Unione Sovietica occidentale per ripopolarla di tedeschi. Il Generalplan Ost mirava a utilizzare parte del popolo conquistato come forza lavoro a beneficio dell'impegno bellico dell'Asse, mentre quest'ultimo acquisiva le riserve di petrolio del Caucaso e le risorse ...

Altre Definizioni con operazione barbarossa; così; denominata; invasione; urss; parte; nazisti;