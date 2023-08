L arte giapponese di piegatura della carta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte giapponese di piegatura della carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORIGAMI

Significato/Curiosita : L arte giapponese di piegatura della carta

L'oggetto che ne deriva. il termine è di origine giapponese, ma esistono tradizioni della piegatura della carta anche in cina (zhe zhi" ), tra gli arabi... Alla sua "vittima"; l'origami è al centro del videogioco heavy rain - the origami killer; nel videogioco stranglehold alcuni origami sono sparsi tra i livelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

