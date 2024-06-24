Lo è la faccia di bronzo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è la faccia di bronzo' è 'Tosta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TOSTA
Come completare la definizione
- Definizione: Lo è la faccia di bronzo
- Risposta: TOSTA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Tosta? La faccia di bronzo è un’espressione che descrive una persona che dimostra una grande sfacciataggine e impudenza, affrontando situazioni difficili senza arrossire o mostrare imbarazzo. Quella che si definisce una “faccia di bronzo” non si lascia intimidire dai giudizi altrui, mantenendo sempre uno sguardo impassibile e sicuro di sé. È un comportamento che si distingue per l’assenza di vergogna e per la capacità di affrontare ogni avversità con disinvoltura. La parola più adatta a descrivere questa caratteristica è TOSTA.
Lo è la faccia di bronzo: schema e soluzione enigmistica
In presenza della definizione "Lo è la faccia di bronzo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tosta'.
Schemi utili per Tosta
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con T
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: T____
- Schema finale: _OSTA
Le 5 lettere della soluzione Tosta
La soluzione 'Tosta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è la faccia di bronzo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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