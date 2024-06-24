Lo è la faccia di bronzo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è la faccia di bronzo' è 'Tosta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOSTA

Come completare la definizione Definizione: Lo è la faccia di bronzo

Lo è la faccia di bronzo Risposta: TOSTA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: T____

T____ Inizia con: T

T Finisce con: A

Perché la soluzione è Tosta? La faccia di bronzo è un’espressione che descrive una persona che dimostra una grande sfacciataggine e impudenza, affrontando situazioni difficili senza arrossire o mostrare imbarazzo. Quella che si definisce una “faccia di bronzo” non si lascia intimidire dai giudizi altrui, mantenendo sempre uno sguardo impassibile e sicuro di sé. È un comportamento che si distingue per l’assenza di vergogna e per la capacità di affrontare ogni avversità con disinvoltura. La parola più adatta a descrivere questa caratteristica è TOSTA.

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Lo è la faccia di bronzo: schema e soluzione enigmistica

In presenza della definizione "Lo è la faccia di bronzo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tosta'.

Schemi utili per Tosta

Schema parole: 5

La soluzione inizia con T

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: T____

Schema finale: _OSTA

Le 5 lettere della soluzione Tosta

T Torino O Otranto S Savona T Torino A Ancona

La soluzione 'Tosta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è la faccia di bronzo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.