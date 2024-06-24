Costa meno per chi viaggia in treno

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Costa meno per chi viaggia in treno' è 'Seconda Classe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SECONDA CLASSE

La risposta Seconda Classe è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Seconda Classe? Viaggiare in seconda classe permette di risparmiare rispetto alla prima, offrendo un modo più economico di spostarsi. Questa opzione si rivela conveniente per chi desidera ridurre i costi del viaggio senza rinunciare al comfort e alla comodità di un treno. La differenza di prezzo deriva dalle condizioni di servizio e dagli spazi dedicati ai passeggeri. Optare per la seconda classe consente di viaggiare in modo più accessibile, mantenendo comunque un livello di qualità adeguato.

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Costa meno per chi viaggia in treno nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Seconda Classe

Per risolvere la definizione "Costa meno per chi viaggia in treno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Seconda Classe'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Costa meno per chi viaggia in treno

Costa meno per chi viaggia in treno Risposta: SECONDA CLASSE

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 7-6

7-6 Schema utile: S______ ______

S______ ______ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 13 lettere della soluzione

S Savona E Empoli C Como O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona C Como L Livorno A Ancona S Savona S Savona E Empoli

La soluzione 'Seconda Classe' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Costa meno per chi viaggia in treno". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.