La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Così è l arancia acerba' è 'Agra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGRA

Curiosità e Significato di Agra

La soluzione Agra di 4 lettere

Perché la soluzione è Agra? Agra indica qualcosa di acerbo, poco maturo o ancora in fase di sviluppo. Deriva dal latino “agrus”, che significa non ancora pronto o perfetto. Si usa spesso per descrivere frutta, verdura o anche situazioni che non sono ancora mature o complete. Capire il termine aiuta a riconoscere quando qualcosa richiede ancora tempo per migliorare o raggiungere la piena maturità.

Come si scrive la soluzione Agra

Non riesci a risolvere la definizione "Così è l arancia acerba"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

G Genova

R Roma

A Ancona

