La cifra dopo le unità

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La cifra dopo le unità' è 'Decine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECINE

Perché la soluzione è Decine? Le decine sono le cifre che seguono le unità in un numero e indicano gruppi di dieci. Questa posizione permette di comprendere quanti insiemi di dieci sono presenti nel numero e di facilitare le operazioni aritmetiche. Le decine si trovano immediatamente a sinistra delle unità e contribuiscono a determinare il valore totale di un numero. Conoscere le decine è fondamentale per interpretare correttamente i numeri e le loro composizioni.

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La cifra dopo le unità nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Decine

Quando la definizione "La cifra dopo le unità" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Decine'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La cifra dopo le unità
  • Risposta: DECINE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: D_____
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

D Domodossola
E Empoli
C Como
I Imola
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Decine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La cifra dopo le unità". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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