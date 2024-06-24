La cifra dopo le unità
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La cifra dopo le unità' è 'Decine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DECINE
Perché la soluzione è Decine? Le decine sono le cifre che seguono le unità in un numero e indicano gruppi di dieci. Questa posizione permette di comprendere quanti insiemi di dieci sono presenti nel numero e di facilitare le operazioni aritmetiche. Le decine si trovano immediatamente a sinistra delle unità e contribuiscono a determinare il valore totale di un numero. Conoscere le decine è fondamentale per interpretare correttamente i numeri e le loro composizioni.
La cifra dopo le unità nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Decine
Quando la definizione "La cifra dopo le unità" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Decine'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La cifra dopo le unità
- Risposta: DECINE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: D_____
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Decine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La cifra dopo le unità". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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