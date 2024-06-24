L annullamento di un decreto nei cruciverba: la soluzione è Revoca

REVOCA

Curiosità e Significato di Revoca

La parola Revoca è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Revoca.

Come si scrive la soluzione Revoca

Hai trovato la definizione "L annullamento di un decreto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 6 lettere della soluzione Revoca:
R Roma
E Empoli
V Venezia
O Otranto
C Como
A Ancona

