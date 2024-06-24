L annullamento di un decreto nei cruciverba: la soluzione è Revoca
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L annullamento di un decreto' è 'Revoca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
REVOCA
Curiosità e Significato di Revoca
La parola Revoca è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Revoca.
Come si scrive la soluzione Revoca
Hai trovato la definizione "L annullamento di un decreto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 6 lettere della soluzione Revoca:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
