Sono conferite per decreto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono conferite per decreto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOMINE

Significato/Curiosità : Sono conferite per decreto

Le nomine sono incarichi o posizioni assegnate a persone in determinati ruoli o posizioni di responsabilità. Questi incarichi possono essere conferiti attraverso un decreto o una decisione formale. Le nomine sono un processo attraverso il quale vengono selezionati individui qualificati per occupare determinate funzioni o ruoli all'interno di organizzazioni, enti governativi o istituzioni. Possono riguardare una vasta gamma di settori, come il governo, l'istruzione, l'industria, la ricerca e molti altri. Le nomine sono spesso basate sulle competenze, l'esperienza, la conoscenza e la reputazione dei candidati, con l'obiettivo di garantire l'efficienza e l'efficacia nel ruolo assegnato.

