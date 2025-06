L annullamento d un giudizio negativo nei cruciverba: la soluzione è Rivalutazione

RIVALUTAZIONE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Rivalutazione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rivalutazione? La rivalutazione è il processo di riconsiderare e modificare una decisione negativa, come un giudizio o una valutazione, per riconoscere eventuali errori o nuove circostanze. Si tratta di un'azione che permette di correggere una sentenza sfavorevole, offrendo una nuova opportunità di revisione. In questo modo, si cerca di giungere a una conclusione più giusta e equa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un giudizio negativoRacchiude il Giudizio Universale di MichelangeloL aspetto visibile che spesso inganna chi azzarda un giudizioLo è il dente del giudizioL annullamento d una legge

R Roma

I Imola

V Venezia

A Ancona

L Livorno

U Udine

T Torino

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

