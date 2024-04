La Soluzione ♚ Rapidissimo nel trascorrere La definizione e la soluzione di 6 lettere: Rapidissimo nel trascorrere. FUGACE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Rapidissimo nel trascorrere: L'amaurosi fugace (dal greco µas, amàyrosis, «oscuramento»), altrimenti detta cecità monoculare transitoria, è un disturbo riguardante la vista, per il quale temporaneamente si perde l'uso della vista a un occhio. Tale anomalia nell'individuo è dovuta di solito a una forma di embolia retinica oppure a una grave stenosi della carotide omolaterale; inoltre può presentarsi in condizioni come l'attacco ischemico transitorio (TIA) con reliquati. Se l'occlusione persiste la retina assume color bianco latte, con fovea rosso scuro. Altre Definizioni con fugace; rapidissimo; trascorrere; Effimero momentaneo; Rapido nel trascorrere; Trascorrere la notte in bianco; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Rapidissimo nel trascorrere

FUGACE

F

U

G

A

C

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Rapidissimo nel trascorrere' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.