La Soluzione ♚ Trascorrere la notte in bianco

La definizione e la soluzione di: Trascorrere la notte in bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Trascorrere la notte in bianco:

Dio! Non v'è altro Dio che Lui, il Vivente, che di Sé vive: non lo prende mai né sopore né sonno, a Lui appartiene tutto ciò che è nei cieli e tutto ciò che è sulla Terra. Chi mai potrebbe intercedere presso di lui senza il Suo permesso Egli conosce ciò che si cela tra le loro mani e ciò che è dietro di loro, mentre essi non abbracciano della Sua scienza se non ciò che Egli vuole. Spazia il Suo Trono sui cieli e sulla terra, né Lo stanca vegliare a custodirli: è l'Eccelso, il Possente! La tradizione ricorda che esso fu indicato dallo stesso Maometto ad Ubayy b. Kab come uno dei versetti più belli e significativi dell'intera Rivelazione. Esso ha una riconosciuta valenza apotropaica, al pari della Surat al-Falaq (o "Sura dell'alba") e della Surat al-Nas (o "Sura degli uomini"). Italiano Verbo Intransitivo vegliare (vai alla coniugazione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Transitivo vegliare (vai alla coniugazione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione ve | glià | re Pronuncia IPA: /ve'are/ Etimologia / Derivazione deriva dal provenzale antico velhar Sinonimi stare sveglio, rimanere sveglio, restare alzato

( senso figurato ) vigilare, stare in guardia, sorvegliare, tenere gli occhi aperti

vigilare, stare in guardia, sorvegliare, tenere gli occhi aperti ( senso figurato ) prendersi cura, proteggere, difendere

prendersi cura, proteggere, difendere curare, assistere, badare, custodire

(senso figurato) vigilare Contrari dormire, coricarsi

( senso figurato ) trascurare

trascurare ( senso figurato ) disinteressarsi

disinteressarsi abbandonare Parole derivate sorvegliare

