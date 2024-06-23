Pietra che macina

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pietra che macina' è 'Mola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOLA

Perché la soluzione è Mola? Una mola è un utensile costituito da una pietra che macina, progettata per ridurre i materiali in polvere o frammenti più piccoli. La sua superficie abrasiva permette di lavorare metalli, pietre o altri materiali duri, rendendo più semplice modellarli o affinarli. Le molle sono utilizzate in diversi settori, dall’artigianato alla produzione industriale, grazie alla loro capacità di affilare, levigare o frantumare. La loro presenza è fondamentale in molte attività di lavorazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pietra che macina". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Pietra che macina nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mola

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pietra che macina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pietra che macina" conferma che la soluzione 'Mola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mola

M Milano O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pietra che macina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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