Frutto che si sguscia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Frutto che si sguscia' è 'Noce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOCE

Vuoi approfondire la risposta Noce? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Noce? La noce è un frutto che si sguscia, caratterizzato da un esterno duro e una parte interna commestibile. La sua buccia resistente protegge un seme ricco di nutrienti, spesso utilizzato in diverse preparazioni culinarie o come spuntino. La noce cresce su alberi appartenenti alla famiglia delle Juglandaceae, diffusa in molte regioni. La sua consistenza e il suo sapore sono apprezzati in molte culture, rendendola un alimento molto versatile nella dieta quotidiana.

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Frutto che si sguscia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Noce

La definizione "Frutto che si sguscia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Noce'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Frutto che si sguscia

Frutto che si sguscia Risposta: NOCE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: N___

N___ Inizia con: N

N Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli O Otranto C Como E Empoli

La soluzione 'Noce' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Frutto che si sguscia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.