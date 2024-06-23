Frutto che si sguscia
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Frutto che si sguscia' è 'Noce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NOCE
Vuoi approfondire la risposta Noce? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Noce? La noce è un frutto che si sguscia, caratterizzato da un esterno duro e una parte interna commestibile. La sua buccia resistente protegge un seme ricco di nutrienti, spesso utilizzato in diverse preparazioni culinarie o come spuntino. La noce cresce su alberi appartenenti alla famiglia delle Juglandaceae, diffusa in molte regioni. La sua consistenza e il suo sapore sono apprezzati in molte culture, rendendola un alimento molto versatile nella dieta quotidiana.
Frutto che si sguscia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Noce
La definizione "Frutto che si sguscia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Noce'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Frutto che si sguscia
- Risposta: NOCE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: N___
- Inizia con: N
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Noce' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Frutto che si sguscia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Frutto da cui si ricava un latte Frutto che si pilucca Il frutto che si pilucca Frutto che si arrostisce Il frutto da cui si ricava la crème de cassis
Altre definizioni collegate
Con frutto: Frutto con nocciolo bislungo
Con sguscia: Si dice di figura che sguscia nel l ombra