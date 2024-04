La Soluzione ♚ Il frutto che si pilucca La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il frutto che si pilucca. UVA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il frutto che si pilucca: Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su uva ( approfondimento) f sing (pl.: uve) (botanica) frutto della vite, costituita da acini riuniti formante un grappolo di colore viola-rossastro o giallo proprio perché tutte le altre derivano da innesto, l'uva rossa detta fragolina e la piccola bianca, anche detta del Perù, sono le più prelibate, dolci Sillabazione ù | va Pronuncia IPA: /'uva/ Etimologia / Derivazione dal latino uva(m), grappolo d'uva Parole derivate uvaceo, uvaggio Termini correlati acino, grappolo, vino, vite Alterati (diminutivo) uvetta Proverbi e modi di dire Vangami nella polvere, incalzami nel fango, io ti darò molta uva

chi vuole tutta l'uva non ha buon vino

poca uva, molto vino Altre Definizioni con uva; frutto; pilucca; Frutto a cui si fa la festa; Stagionato come un frutto; Un frutto autunnale; Cerca altre soluzioni cruciverba

