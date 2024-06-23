La capitale del British Museum

Home / Soluzioni Cruciverba / La capitale del British Museum

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La capitale del British Museum' è 'Londra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LONDRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La capitale del British Museum" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale del British Museum". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Londra? Londra rappresenta non solo una città ricca di storia e cultura, ma anche il cuore pulsante di un famoso museo che attira milioni di visitatori ogni anno. La capitale britannica ospita questa istituzione che conserva un patrimonio inestimabile di opere d'arte, manufatti e documenti provenienti da tutto il mondo. La presenza di questa sede museale contribuisce a rendere Londra un centro di eccellenza nel campo della cultura e della conoscenza. La sua importanza si riflette nel ruolo che ricopre a livello internazionale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La capitale del British Museum nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Londra

In presenza della definizione "La capitale del British Museum", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale del British Museum" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Londra:

L Livorno O Otranto N Napoli D Domodossola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale del British Museum" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La capitale europea con il Big BenArsenal e Tottenham ci giocano a calcio in casaVi abita Sherlock Holmes15 di quelle del Partenone sono al British MuseumQuello del Partenone di Atene è al British MuseumBritish MuseumHa per capitale BamakoLa capitale di Zelensky