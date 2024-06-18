15 di quelle del Partenone sono al British Museum

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "15 di quelle del Partenone sono al British Museum" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "15 di quelle del Partenone sono al British Museum". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Metope? Le metope sono le sculture o rilievi che decorano le parti superiori delle trabeazioni dei templi greci, come il Partenone. Queste opere rappresentano scene mitologiche o storiche e sono distribuite in modo regolare lungo la struttura. Molte di queste, tra cui quindici, sono conservate al British Museum, testimonianza dell'importanza e della bellezza dell'arte greca antica.

Questa pagina è dedicata alla definizione "15 di quelle del Partenone sono al British Museum" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "15 di quelle del Partenone sono al British Museum" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "15 di quelle del Partenone sono al British Museum" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

