Rivestire coprire - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : AMMANTARE

Significato/Curiosità : Rivestire coprire

Rivestire, coprire o ammantare rappresentano azioni che implicano il nascondere o proteggere una superficie o oggetto. Rivestire sottolinea l'applicazione di uno strato protettivo o decorativo su una base, come un rivestimento di vernice su una parete. Coprire implica nascondere qualcosa da occhi indiscreti o da agenti esterni, come coprire un oggetto con un telo. Ammantare sottintende un'azione più avvolgente, come avvolgere qualcosa con uno strato che ne copre completamente la vista, come ammantare un corpo con un mantello. In ogni caso, queste parole evocano l'idea di protezione, occultamento o trasformazione di ciò che è sottostante.

