La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L African National di Mandela' è 'Congress'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONGRESS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L African National di Mandela" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L African National di Mandela". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Congress? Il termine si riferisce a un'assemblea politica importante in Sudafrica, che ha svolto un ruolo centrale nella lotta contro l'apartheid. Questo congresso ha rappresentato la resistenza e l'unità delle persone che desideravano uguaglianza e diritti civili. È stato un simbolo di protesta e cambiamento sociale, contribuendo a modellare la storia del paese. Attraverso le sue azioni, ha promosso la lotta per la libertà e la giustizia.

In presenza della definizione "L African National di Mandela", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L African National di Mandela" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Congress:

C Como O Otranto N Napoli G Genova R Roma E Empoli S Savona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L African National di Mandela" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

