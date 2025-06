Il partito sudafricano fondato durante la lotta all apartheid nei cruciverba: la soluzione è African National Congress

Home / Soluzioni Cruciverba / Il partito sudafricano fondato durante la lotta all apartheid

La soluzione di 23 lettere per la definizione 'Il partito sudafricano fondato durante la lotta all apartheid' è 'African National Congress'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFRICAN NATIONAL CONGRESS

Curiosità e Significato di African National Congress

La parola African National Congress è una soluzione di 23 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: African National Congress.

Perché la soluzione è African National Congress? Il Congresso Nazionale Africano (ANC) è il principale partito sudafricano nato durante la lotta contro l'apartheid, il sistema di segregazione razziale. Fondato nel 1912, ha guidato la resistenza contro le ingiustizie e promosso i diritti civili per tutti i cittadini. Questo movimento storico ha contribuito a portare alla fine del regime discriminatorio e alla conquista della democrazia nel paese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Partito fondato da Turati siglaIl partito taiwanese che fu fondato da Sun Yat-senIl partito fondato da Don Sturzo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione African National Congress

Hai trovato la definizione "Il partito sudafricano fondato durante la lotta all apartheid" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

F Firenze

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

L Livorno

C Como

O Otranto

N Napoli

G Genova

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O E T R O N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEOTEROI" NEOTEROI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.