PIOTA

Curiosità e Significato di Piota

Hai risolto il cruciverba con Piota? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Piota.

Perché la soluzione è Piota? La PIOTA è la porzione di terreno che viene sollevata e spostata dall’aratro durante il lavoro agricolo, rappresentando così un frammento di terra che si stacca dal suolo originale. È l’insieme di terra che si solleva in un movimento di scavo e rotazione, creando una sezione di terreno pronta per essere lavorata ulteriormente. La PIOTA permette di preparare il terreno per la semina o altre operazioni agricole, facilitando il processo di aratura e migliorando la qualità del suolo.

Come si scrive la soluzione Piota

Non riesci a risolvere la definizione "La zolla spostata dall aratro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

O Otranto

T Torino

A Ancona

