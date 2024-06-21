La zolla spostata dall aratro nei cruciverba: la soluzione è Piota
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La zolla spostata dall aratro' è 'Piota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PIOTA
Curiosità e Significato di Piota
Hai risolto il cruciverba con Piota? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Piota.
Perché la soluzione è Piota? La PIOTA è la porzione di terreno che viene sollevata e spostata dall’aratro durante il lavoro agricolo, rappresentando così un frammento di terra che si stacca dal suolo originale. È l’insieme di terra che si solleva in un movimento di scavo e rotazione, creando una sezione di terreno pronta per essere lavorata ulteriormente. La PIOTA permette di preparare il terreno per la semina o altre operazioni agricole, facilitando il processo di aratura e migliorando la qualità del suolo.
Come si scrive la soluzione Piota
Non riesci a risolvere la definizione "La zolla spostata dall aratro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 5 lettere della soluzione Piota:
