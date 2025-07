Fa morire Violetta nei cruciverba: la soluzione è Tisi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fa morire Violetta' è 'Tisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TISI

Curiosità e Significato di Tisi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Tisi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tisi? TISI è un termine colloquiale in italiano che indica un senso di fastidio o nervosismo. Utilizzato spesso in modo scherzoso, deriva dall'espressione ti si, abbreviata, e può rappresentare una reazione di impazienza o irritazione. Insomma, quando qualcosa ti dà fastidio, puoi dire di avere i tisi, rendendo il linguaggio più colorito e vivace. È un modo informale per esprimere piccoli malumori quotidiani.

Come si scrive la soluzione Tisi

Hai trovato la definizione "Fa morire Violetta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

I Imola

S Savona

I Imola

