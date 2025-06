Ferri a forma di U nei cruciverba: la soluzione è Uncini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ferri a forma di U' è 'Uncini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNCINI

Curiosità e Significato di Uncini

Vuoi sapere di più su Uncini? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Uncini.

Perché la soluzione è Uncini? Gli uncini sono piccoli strumenti metallici a forma di U, usati per afferrare o sollevare oggetti pesanti o appuntiti. Sono spesso impiegati in edilizia, pesca o artigianato, grazie alla loro capacità di mantenere saldamente ciò che vengono agganciati. La loro forma semplice e funzionale li rende indispensabili in molte attività pratiche quotidiane.

Come si scrive la soluzione Uncini

Se "Ferri a forma di U" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

U Udine

N Napoli

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

