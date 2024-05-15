Sono aguzzi e adunchi

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono aguzzi e adunchi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono aguzzi e adunchi' è 'Uncini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNCINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono aguzzi e adunchi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono aguzzi e adunchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Uncini? Gli strumenti che si trovano spesso nelle piante di vite o di ortaggi sono caratterizzati da punte piccole e robuste, spesso curve o leggermente adunche, che consentono di aggrapparsi saldamente a superfici o di catturare altri elementi. Questi elementi, simili a piccole spine, vengono utilizzati anche in alcuni materiali per assicurare un fissaggio stabile o per sostenere strutture. La loro forma compatta e resistente permette di svolgere efficacemente il ruolo per cui sono stati creati, mantenendo l'aderenza anche in condizioni difficili.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono aguzzi e adunchi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Uncini

Se la definizione "Sono aguzzi e adunchi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono aguzzi e adunchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Uncini:

U Udine N Napoli C Como I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono aguzzi e adunchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono fissati sulle pareti delle macellerieFerri a forma di UGanciSono ricurvi e aguzziArnesi aguzzi e adunchiQuelli di Dracula sono aguzziLo sono i nasi adunchiSono uguali all originale