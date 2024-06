I turisti a Roma vi gettano monetine

: La Fontana di Trevi è la più grande fra le celebri fontane di Roma. Costruita sulla facciata di Palazzo Poli da Nicola Salvi, il concorso indetto da papa Clemente XII nel 1731 era stato inizialmente vinto dallo scultore francese Lambert-Sigisbert Adam ma successivamente l'incarico passò a Salvi: si dice che il cambiamento fosse dovuto al fatto che il pontefice non voleva affidare l'opera a uno straniero, invece un'altra versione spiega che Adam doveva ritornare in Francia.

Italiano: Sostantivo: fontana ( approfondimento) f sing (pl.: fontane) . impianto che distribuisce l'acqua proveniente da una sorgente o da un acquedotto. (architettura) vasca ornamentale in cui cadono uno o più getti d'acqua. (gastronomia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (araldica) figura convenzionale costituita da una torta d'argento caricata da tre fasce ondate d'azzurro e, spesso, bordata da un sottile cerchio di colore; nella blasonatura si indica solo il termine fontana e il colore del bordo (vedi torta); In qualche caso la fontana è costituita da un bisante d'oro caricato da tre fasce ondate di rosso, in questi casi la blasonatura deve indicare gli smalti della fontana, oltre quello del bordo.