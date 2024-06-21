Si dice del tempo passato

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si dice del tempo passato' è 'Trascorso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRASCORSO

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Perché la soluzione è Trascorso? Il trascorso è il periodo che si è concluso nel passato, segnato da eventi, ricordi e momenti che ormai appartengono alla memoria. Esso si distingue dal presente perché riguarda momenti ormai trascorsi e non più modificabili. La percezione del trascorso può influenzare le scelte future, poiché ci permette di riflettere sulle esperienze vissute. Conoscere il trascorso aiuta a comprendere meglio le radici di una persona o di una cultura, offrendo una prospettiva più ampia sulla vita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice del tempo passato". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Si dice del tempo passato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Trascorso

Quando la definizione "Si dice del tempo passato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice del tempo passato" conferma che la soluzione 'Trascorso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Trascorso

T Torino R Roma A Ancona S Savona C Como O Otranto R Roma S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice del tempo passato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trascorso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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