Si dice di una cosa del passato che si vuol far rivivere ma che non ha più molto valore nei cruciverba: la soluzione è Minestra Riscaldata

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Si dice di una cosa del passato che si vuol far rivivere ma che non ha più molto valore' è 'Minestra Riscaldata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINESTRA RISCALDATA

Curiosità e Significato di "Minestra Riscaldata"

Hai risolto il cruciverba con Minestra Riscaldata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 18 lettere più frequenti: Minestra Riscaldata.

Perché la soluzione è Minestra Riscaldata? Minestra riscaldata è un modo di dire che indica qualcosa del passato, ormai superata o senza più valore, che si prova a rivivere o riproporre come se fosse ancora attuale. È come riciclare un ricordo o un'abitudine ormai vecchia, sperando di ritrovare un certo fascino. In sostanza, rappresenta il tentativo di rivivere qualcosa di ormai fuori tempo massimo.

Come si scrive la soluzione Minestra Riscaldata

Hai trovato la definizione "Si dice di una cosa del passato che si vuol far rivivere ma che non ha più molto valore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

I Imola

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H E C O F R T A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FORCHETTA" FORCHETTA

