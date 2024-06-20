Raggio che perfora

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Raggio che perfora' è 'Laser'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LASER

Perché la soluzione è Laser? Il laser è un dispositivo che emette un fascio di luce altamente concentrato e coerente. Questa caratteristica permette al raggio di mantenere la sua direzione e intensità lungo grandi distanze, rendendolo ideale per molte applicazioni industriali, mediche e scientifiche. La capacità di perforare materiali con precisione deriva dalla sua energia focalizzata, che consente di creare tagli netti e dettagliati senza danneggiare le aree circostanti. La tecnologia laser rappresenta un avanzamento significativo nel campo della manipolazione della luce.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Raggio che perfora". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Raggio che perfora nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Laser

La definizione "Raggio che perfora" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Raggio che perfora" conferma che la soluzione 'Laser' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Laser

L Livorno A Ancona S Savona E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Raggio che perfora" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Laser' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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