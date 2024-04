La definizione e la soluzione di 5 lettere: Raggio per stampanti. LASER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il laser (acronimo dell'inglese «light amplification by stimulated emission of radiation», in italiano "amplificazione della luce mediante emissione stimolata della radiazione") è un dispositivo optoelettronico in grado di emettere un fascio di luce coerente. Il termine si riferisce oltre che al dispositivo anche al fenomeno fisico dell'amplificazione per emissione stimolata di un'onda elettromagnetica.

laser

(fisica) (elettronica) laser

Finlandese

Sostantivo

laser

(fisica) (elettronica) laser

Acronimo / Abbreviazione

laser ( approfondimento)

(fisica) (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) dispositivo elettronico in grado di emettere un fascio di luce monocromatico, brillante e coerente, usato per applicazioni industriali e biomediche

Sillabazione

là | ser

Pronuncia

IPA: /'lazer/

Etimologia / Derivazione

Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, letteralmente "amplificazione di luce con emissione stimolata di radiazioni"

Sinonimi