Golfo della Sardegna nei cruciverba: la soluzione è Orosei

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Golfo della Sardegna' è 'Orosei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OROSEI

Curiosità e Significato... La parola Orosei è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Orosei.

Perché la soluzione è Orosei? Orosei è una splendida località della Sardegna nota per il suo incantevole golfo e le sue spiagge bianche. Situata sulla costa orientale dell’isola, è rinomata per il mare cristallino, le grotte marine e il suggestivo paesaggio naturale. Un vero gioiello che attira visitatori in cerca di relax e bellezza autentica. La sua atmosfera unica rende Orosei una meta imperdibile per gli amanti del mare e della natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Località della Sardegna che dà nome a un golfoIsola che dà il nome a un golfo della SardegnaDà il nome a un golfo della SardegnaCittà svedese sul golfo di BotniaUn isola a nord della Sardegna

Se ti sei imbattuto nella definizione "Golfo della Sardegna", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

