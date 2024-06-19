Tra i primi e i decimi
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SOLUZIONE: SECONDI
La risposta Secondi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Secondi? I secondi sono unità di misura del tempo che si collocano tra i primi e i decimi di secondo, rappresentando una frazione molto piccola di un secondo completo. Questa unità permette di misurare eventi che avvengono in tempi brevissimi, come i movimenti rapidi o le reazioni istantanee. La precisione nel rilevamento dei secondi è fondamentale in vari ambiti scientifici e tecnologici, garantendo accuratezza nelle analisi temporali di eventi estremamente rapidi. La divisione del tempo in secondi facilita la comprensione e la misurazione di fenomeni veloci.
Tra i primi e i decimi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Secondi
La definizione "Tra i primi e i decimi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Secondi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tra i primi e i decimi
- Risposta: SECONDI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Secondi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tra i primi e i decimi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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