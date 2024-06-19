Il suo ossido è impiegato come pigmento

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il suo ossido è impiegato come pigmento' è 'Titanio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TITANIO

Perché la soluzione è Titanio? Il titanio è un elemento chimico noto per la sua resistenza e leggerezza, utilizzato in vari settori come l'industria aeronautica e medica. La sua forma ossidata viene spesso impiegata come pigmento, grazie alle sue proprietà di copertura e durabilità. Questo ossido, conosciuto per la sua brillantezza e resistenza ai raggi UV, viene applicato in prodotti come vernici, cosmetici e materiali decorativi. La versatilità del titanio e dei suoi derivati ne evidenzia l'importanza in molte applicazioni quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il suo ossido è impiegato come pigmento". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il suo ossido è impiegato come pigmento nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Titanio

In presenza della definizione "Il suo ossido è impiegato come pigmento", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il suo ossido è impiegato come pigmento" conferma che la soluzione 'Titanio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Titanio

T Torino I Imola T Torino A Ancona N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il suo ossido è impiegato come pigmento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Titanio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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