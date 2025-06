Il simpatico Massimo di Natale a Miami nei cruciverba: la soluzione è Boldi

BOLDI

Perché la soluzione è Boldi? BOLDI è un cognome italiano, famoso per alcuni personaggi noti come il calciatore Christian Boldi. La parola richiama anche il nome di una famiglia o di persone con radici italiane. Nel gioco di parole, si collega a Massimo di Natale e Miami, creando un indovinello divertente. In definitiva, BOLDI rappresenta un cognome riconoscibile e legato alla cultura italiana.

B Bologna

O Otranto

L Livorno

D Domodossola

I Imola

