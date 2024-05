La Soluzione ♚ Il Massimo di tanti cinepanettoni La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BOLDI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il Massimo di tanti cinepanettoni. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BOLDI

Significato della soluzione per: Il massimo di tanti cinepanettoni Massimo Antonio Boldi (Luino, 23 luglio 1945) è un attore, comico, produttore cinematografico, cabarettista e musicista italiano, conosciuto anche col soprannome di Cipollino, dal nome di Max Cipollino, uno dei suoi personaggi comici più noti. Per più di vent'anni ha fatto coppia con l'attore romano Christian De Sica, con cui ha formato uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano (tranne nel periodo dal 2005 al 2018 per cause di produzione).

Altre Definizioni con boldi; massimo; tanti; cinepanettoni;