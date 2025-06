Relativo alla realtà dei fatti nei cruciverba: la soluzione è Veridico

Home / Soluzioni Cruciverba / Relativo alla realtà dei fatti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Relativo alla realtà dei fatti' è 'Veridico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERIDICO

Curiosità e Significato di "Veridico"

La parola Veridico è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Veridico.

Perché la soluzione è Veridico? Veridico indica qualcosa che è fedele alla realtà, che rispecchia accuratamente i fatti e la verità. È usato per descrivere informazioni, affermazioni o fonti che sono affidabili e prive di inganni. Quando qualcosa è veridico, possiamo essere certi della sua autenticità e sincerità. In sostanza, si tratta di un termine che rassicura sulla genuinità di ciò che si presenta come vero.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sincero credibileRelativo alla realtà degli eventiRelativo ad uno sport in acquaI suoi fatti sono violenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Veridico

Hai trovato la definizione "Relativo alla realtà dei fatti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

R Roma

I Imola

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E M M R L O E I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOMMELIER" SOMMELIER

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.