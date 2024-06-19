Si pagano in esattoria

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si pagano in esattoria' è 'Tasse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASSE

Perché la soluzione è Tasse? Le tasse rappresentano un contributo economico che i cittadini sono obbligati a versare all'amministrazione pubblica. Questi pagamenti vengono effettuati presso l'esattoria, un ufficio preposto alla riscossione delle entrate statali e locali. Le tasse sono fondamentali per finanziare servizi pubblici come sanità, istruzione e infrastrutture, garantendo il funzionamento della società. La regolarità nel pagamento di queste somme permette di sostenere il benessere collettivo e lo sviluppo del territorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si pagano in esattoria". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Si pagano in esattoria nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tasse

Se la definizione "Si pagano in esattoria" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si pagano in esattoria" conferma che la soluzione 'Tasse' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tasse

T Torino A Ancona S Savona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si pagano in esattoria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tasse' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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