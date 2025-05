Non le pagano gli evasori nei cruciverba: la soluzione è Tasse

Home / Soluzioni Cruciverba / Non le pagano gli evasori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non le pagano gli evasori' è 'Tasse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASSE

Curiosità e Significato di "Tasse"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tasse più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tasse.

Perché la soluzione è Tasse? Gli evasori fiscali sono coloro che non dichiarano correttamente o non pagano le tasse dovute, causando un danno alle finanze pubbliche. Le tasse sono fondamentali per il funzionamento dei servizi pubblici, come sanità, istruzione e infrastrutture. Pertanto, chi non paga le tasse crea un sistema ingiusto, ponendo un onere maggiore su chi invece le paga regolarmente.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le pagano i contribuentiSi versano allo StatoI tributi allo StatoVi si pagano i daziSi pagano in collegioLettrici e utenti che pagano una volta l anno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tasse

Hai trovato la definizione "Non le pagano gli evasori" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E M E I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INERME" INERME

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.