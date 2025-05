Il mese del digiuno per i Musulmani nei cruciverba: la soluzione è Ramadan

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il mese del digiuno per i Musulmani' è 'Ramadan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAMADAN

Curiosità e Significato di "Ramadan"

Hai risolto il cruciverba con Ramadan? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Ramadan.

Perché la soluzione è Ramadan? Il Ramadan è un mese sacro per i musulmani, durante il quale si pratica il digiuno dall'alba al tramonto. Questo periodo è dedicato alla riflessione spirituale, alla preghiera e alla comunità, permettendo ai fedeli di avvicinarsi a Dio e di rafforzare i legami sociali. Il digiuno non è solo una questione di astinenza dal cibo, ma anche un'opportunità per sviluppare autocontrollo, gratitudine e empatia verso chi vive in difficoltà.

Come si scrive la soluzione Ramadan

Non riesci a risolvere la definizione "Il mese del digiuno per i Musulmani"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

M Milano

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

