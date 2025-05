Se è maturo è biondo nei cruciverba: la soluzione è Grano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Se è maturo è biondo' è 'Grano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRANO

Curiosità e Significato di "Grano"

Vuoi sapere di più su Grano? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Grano.

La parola grano si riferisce a un cereale ampiamente coltivato e utilizzato in molteplici prodotti alimentari. In relazione alla definizione Se è maturo è biondo, il grano maturo assume un colore dorato, simile a un biondo. Questa associazione evoca l'immagine di spighe piene e pronte per la raccolta.

Come si scrive la soluzione: Grano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Se è maturo è biondo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L N E A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALONE" ALONE

