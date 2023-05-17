Maturo d età

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Maturo d età' è 'Anziano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANZIANO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Maturo d età
  • Risposta: ANZIANO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AIAO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Anziano? Un anziano è una persona che ha raggiunto un'età avanzata, spesso associata a saggezza e ricordi di una vita lunga. Con il passare degli anni, si accumulano esperienze che rendono questa fase della vita unica e ricca di significato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Maturo d età: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Maturo d età" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Anziano. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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