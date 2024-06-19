Gli abitanti dell isola di Ceylon
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli abitanti dell isola di Ceylon' è 'Cingalesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CINGALESI
Perché la soluzione è Cingalesi? I Cingalesi sono le persone che vivono sull'isola di Ceylon, conosciuta oggi come Sri Lanka. Questa comunità ha una lunga storia e conserva tradizioni culturali e religiose uniche, come il buddismo, che rappresenta un elemento centrale nella loro identità. La lingua cingalese, parlata dalla popolazione, riflette le radici storiche e culturali di questa gente. La loro presenza ha influenzato profondamente il patrimonio artistico e sociale dell'isola, rendendoli una componente fondamentale della società locale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli abitanti dell isola di Ceylon". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Gli abitanti dell isola di Ceylon nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cingalesi
Se la definizione "Gli abitanti dell isola di Ceylon" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli abitanti dell isola di Ceylon" conferma che la soluzione 'Cingalesi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Cingalesi
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli abitanti dell isola di Ceylon" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cingalesi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I cittadini dello Sri LankaGli abitanti dell isola greca del ColossoI nativi dell isola di CeylonGli abitanti dell isola dove si trova CnossoGli abitanti dell isola tra Giava e LombokGrande isola dell Indonesia
M M A M A