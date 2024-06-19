Come la giornata passata
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Come la giornata passata' è 'Scorsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCORSA
Come completare la definizione
- Definizione: Come la giornata passata
- Risposta: SCORSA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Scorsa? La parola Scorsa indica ciò che è avvenuto nel passato recente, riferendosi a eventi o periodi che si sono già conclusi. È spesso utilizzata per descrivere momenti che hanno caratterizzato la giornata appena trascorsa, evidenziando un tempo ormai trascorso e non più attuale. La sua connotazione temporale si colloca immediatamente dopo il presente, sottolineando la differenza tra ciò che è e ciò che è stato. La voce Scorsa permette di richiamare ricordi o fare riferimento a eventi passati con chiarezza e precisione.
Soluzione per 'Come la giornata passata' (6 lettere)
Per risolvere la definizione "Come la giornata passata", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scorsa'.
Schemi utili per Scorsa
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con S
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: S_____
- Schema finale: __ORSA
Le 6 lettere della soluzione Scorsa
La soluzione 'Scorsa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Come la giornata passata". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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