Come la giornata passata

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Come la giornata passata' è 'Scorsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCORSA

Come completare la definizione Definizione: Come la giornata passata

Come la giornata passata Risposta: SCORSA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Perché la soluzione è Scorsa? La parola Scorsa indica ciò che è avvenuto nel passato recente, riferendosi a eventi o periodi che si sono già conclusi. È spesso utilizzata per descrivere momenti che hanno caratterizzato la giornata appena trascorsa, evidenziando un tempo ormai trascorso e non più attuale. La sua connotazione temporale si colloca immediatamente dopo il presente, sottolineando la differenza tra ciò che è e ciò che è stato. La voce Scorsa permette di richiamare ricordi o fare riferimento a eventi passati con chiarezza e precisione.

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Soluzione per 'Come la giornata passata' (6 lettere)

Per risolvere la definizione "Come la giornata passata", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scorsa'.

Schemi utili per Scorsa

Schema parole: 6

La soluzione inizia con S

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: S_____

Schema finale: __ORSA

Le 6 lettere della soluzione Scorsa

S Savona C Como O Otranto R Roma S Savona A Ancona

La soluzione 'Scorsa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Come la giornata passata". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.