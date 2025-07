Accordi precisi nei cruciverba: la soluzione è Patti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Accordi precisi' è 'Patti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATTI

Curiosità e Significato di Patti

Perché la soluzione è Patti? I patti sono accordi o intese tra due o più parti, spesso legali o ufficiali, che stabiliscono diritti e doveri reciproci. Sono fondamentali per garantire chiarezza e impegno in varie situazioni, come contratti, alleanze o promesse. Concludono un'intesa formale, assicurando che tutti sappiano cosa ci si aspetta l’uno dall’altro e rispettino gli impegni presi.

Come si scrive la soluzione Patti

Stai cercando la risposta alla definizione "Accordi precisi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

